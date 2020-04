L’ultima follia che rischia di rovinare anche il prossimo campionato

(di Arturo Minervini) - Tempus fugit. Paradosso in periodo di quarantena dove tutto sempre rallentare, ma per i grandi del calcio lo scorrere dei giorni senza giocare si tramuta in perdite milionarie che generano ossessioni, bizzarre idee al limite della fantasia.

Che il campionato vada completato, se le condizioni di sicurezza di tutti verranno rispettate, è un’idea anche condivisibile, per dare certezza e senso a quanto già fatto ed a quanto si farà. Allo stesso medo appare di immediata percezione anche la necessità di restare in termini che non vadano oltre la fine di luglio, perché altrimenti anche la prossima stagione rischierebbe di essere compromessa.

Invece secondo Gabriele Gravina, presidente Figc, non è da escludere uno scenario alquanto bizzarro: “Finire i campionati a settembre od ottobre? Si tratta di un’ipotesi” ha dichiarato sulla ripresa dei campionati.

Insomma, il calcio dinanzi alle questioni economiche rischia di snaturarsi. Scombussolare contratti, promozioni, retrocessioni, abitudini e contrattazioni. Una scelta che metterebbe a repentaglio anche gli equilibri della nuova stagione. Un ‘non sense’ di cui non si potrebbe certo stupire vista la gestione così schizofrenica di questo momento di crisi.