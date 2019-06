L’ultimo regalo di Sarri prima del grande ‘tradimento’

(di Arturo Minervini) - Maurizio Sarri e la Juventus, sembrava impossibile ed invece sta diventando realtà. Prima di parlarne, però, meglio aspettare eventualmente l’ufficialità. Opportuno, però, provare in questa fase ad analizzare uno dei risvolti che questo affare potrebbe avere in maniera indiretta anche sul Napoli e sul rapporto con la tifoseria.

“Si ma quando c’era Sarri…” “Si ma con Sarri si giocava meglio”. “Abbiamo vinto, ma non abbiamo fatto il 78% di possesso palla”. Frasi fatte che ancora riecheggiano al termine di una delle stagioni più complesse della storia su quello che è il rapporto tra il club e la tifoseria. Il ricordo di un grande triennio, l’amarezza per uno scudetto portato via agli azzurri in un modo che ancora offende, la delusione derivante dall’addio di Sarri sono fattori che hanno generato un clima infuocato e difficile da gestire. È stato l’anno del perenne paragone Ancelotti-Sarri, di una piccola scissione da parte di chi ha quasi preferito restare legato all’idea del Sarrismo che sostenere il nuovo corso che stava iniziando in casa azzurra.

Il Paradiso perduto? Il triennio sulla panchina azzurra aveva portato il tecnico ad assumere uno status quasi divina, un’idea fantastica ed apparentemente intoccabile. Eppure, dal Paradiso si può essere anche espulsi facendo delle scelte che in qualche modo vanno ad intaccare il passato. Andare alla Juve, nemica di sempre, sarebbe sicuramente il passo più breve per finire dall’altra parte della barricata. Una situazione imprevedibile che potrà generare effetti altrettanto imprevedibili negli umori. Senza dubbio, in maniera indiretta, l’approdo di Sarri alla Juventus sarà una sorta di ultimo regalo (non richiesto e sicuramente sgradito) alla piazza di Napoli, che ora sarà quasi costretta a compattarsi dopo le forze divergenti che hanno influenzato la prima stagione di Ancelotti. È il momento di tornare uniti, di rassegnarsi all’idea che un certo tipo di calcio esista ormai soltanto nei ricordi. Conta solo la maglia. Quella da sostenere, a prescindere dagli interpreti…