"Ma tu come intendi giocare?", la risposta di Tudor che ha fatto cambiare idea ad ADL

TuttoNapoli.net

"Ma tu il Napoli come intendi farlo giocare?". Questa la domanda che secondo il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis aveva rivolto a Igor Tudor: "L'allenatore croato, pur sapendo che in quel momento si stava decidendo il proprio futuro, ha giocato pulito, frontalmente, con una libertà da portarsi appresso. «Vedrò la squadra, le caratteristiche di ognuno e glielo dirò». E in quel preciso istante, in un colloquio durato poco - quasi niente - Igor Tudor ha capito dall’espressione di Aurelio De Laurentiis che Napoli sarebbe rimasto un plastico sogno da accarezzare ma al quale rinunciare, standosene nel proprio rigore".