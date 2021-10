Magìe, corsa fluida e tanta voglia: Mertens in allenamento si candida ad un doppio ruolo

Scalpita Dries Mertens, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il belga in allenamento è tornato a far vedere le sue magie, la fluidità nella corsa e la voglia di tornare a incidere come ha sempre fatto quando la condizione fisica l’ha supportato. Doppia funziona per Mertens: Spalletti lo considera - si legge - sia un’alternativa dietro la punta, come nello spezzone di Firenze, sia una soluzione al centro dell’attacco con caratteristiche diverse da Osimhen per cercare le combinazioni rapide ed il palleggio per aprire gli spazi.