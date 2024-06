TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte, l’uomo copertina in casa Napoli. E ci mancherebbe. Il grande effetto mediatico avuto dalla notizia dell’arrivo dell’allenatore alla corte di Aurelio De Laurentiis è ancora molto alto e la scelta del club, di posticipare la data della presentazione ufficiale, altro non fa che alzare il livello di hype generato attorno all’ex commissario tecnico della nazionale.

Sui social, infatti, sono sempre più virale le vecchie conferenze iconiche di Conte, estratti che raccontano quel tipo di mentalità che l’ha portato ad essere uno dei tecnici più vincenti del nostro campionato. Tra grandi sostenitori, c’è anche chi non riesce a perdonare a Conte la sua ‘appartenenza juventina’ che tuttavia, come dichiarato più volte dal tecnico, rappresenta in realtà un falso problema.

“Mai alla Juve”: Conte e il messaggio a Di Lorenzo e ai critici ha più volte ribadito Conte, non disposto a fare favori a nessuno, men che meno alla Juve. Quel suo ‘Non si muove, men meno vai alla Juve” ribadito all’agente di Di Lorenzo ne è un ulteriore, se ancora servisse, testimonianza. Conte è già metallizzato nel progetto Napoli: nella sua mente, fino a che sarà su quella panchina, ci sarà solo l’azzurro.