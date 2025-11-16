Mainoo molto attratto dal Napoli, ma solo in prestito secco! La posizione del Man United

Il Napoli accelera sul mercato. I gravi infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne - due cardini del centrocampo di Conte - hanno cambiato in modo radicale le priorità del club, che ora guarda con decisione verso gennaio per rinforzare la mediana. E tra i nomi sul taccuino continua a spiccare quello di Kobbie Mainoo, il talentuoso classe 2005 del Manchester United, che resta una pista viva e concreta. Il giovane centrocampista inglese, nonostante il momento turbolento vissuto dal Napoli nelle ultime settimane tra risultati altalenanti e tensioni interne, sarebbe infatti molto attratto dall’idea di trasferirsi in azzurro, riferisce su YouTube Fabrizio Romano. Una possibilità che lo stuzzica da tempo, complice la prospettiva di trovare spazio e continuità.

Sul fronte delle trattative, però, occorre fare chiarezza: l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto non è mai esistita. Fin dallo scorso agosto Mainoo ha chiesto allo United un’unica formula: partire in prestito secco. Il giocatore è profondamente legato ai Red Devils, club in cui è cresciuto come tifoso e come calciatore, e non intende prendere in considerazione un addio definitivo. L’obiettivo è accumulare minuti e tornare a Manchester più maturo e competitivo. La posizione dello United è altrettanto chiara: qualora decidesse di far partire Mainoo - e non è ancora scontato che ciò avvenga - lo farebbe senza alcuna opzione di riscatto. Il Napoli osserva e valuta. Gennaio si avvicina e c’è la necessità urgente di colmare i vuoti lasciati dagli stop di Anguissa e De Bruyne.