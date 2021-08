Maksimovic: "Ho 4 offerte, ma io e la mia famiglia vogliamo Napoli! Accordo sull'ingaggio si trova"

Nikola Maksimovic vuole tornare a Napoli e lo dice in modo chiaro: "Il Napoli? Tornerei di corsa, lì mi sento a casa mia. La città ha accolto me e la mia famiglia alla grande, abbiamo stretto amicizie che resteranno salde per la vita. I miei figli sono napoletani acquisiti - si legge nel'intervista ai colleghi di Napoli Magazine - e si trovano bene nelle scuole che frequentano.

Problema di stipendio? Da parte mia, se il Napoli vuole, sono pronto a mettermi a disposizione per trovare un accordo e proseguire insieme. Al Napoli manca un difensore centrale? Io ci sono.

Offerte? Ci sono state 4 offerte, 2 dalla Francia, una dalla Turchia e una dal Qatar, ma io non mi vedo lontano dall’Italia e il Napoli ha la priorità”.