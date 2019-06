"Mandami a Napoli", James in pressing su Florentino Perez: vuole tornare da Ancelotti

James Rodriguez ha le idee piuttosto chiare. Vuole tornare a lavorare con Carlo Ancelotti e non perde occasione per farlo sapere anche a mezzo stampa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il calciatore, dalla Copa America, ha lanciato un chiaro messaggio a Florentino Perez, presidente del Real Madrid. "Mandami a Napoli" quanto si legge in prima pagina sul quotidiano che aggiorna i dettagli della trattativa: accordo totale col giocatore, manca quello definitivo tra le due società. Si continua a trattare e il giocatore non vede l'ora di vestire la maglia azzurra.