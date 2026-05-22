Sarri ci ha ripensato, ADL indispettito dal suo atteggiamento: il retroscena

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Proprio l’incertezza legata a Sarri ha spinto De Laurentiis a rivalutare con decisione la pista che porta a Massimiliano Allegri o Italiano

Aurelio De Laurentiis aveva aperto concretamente al ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, pur non essendo mai stato particolarmente favorevole ai ritorni in panchina. Il presidente azzurro, però, non avrebbe gradito la fase di riflessione avviata dal tecnico toscano, che inizialmente aveva mostrato entusiasmo per l’ipotesi Napoli prima di prendere in considerazione anche la possibilità di approdare all’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Un atteggiamento che avrebbe infastidito il patron azzurro, intenzionato comunque ad attendere ancora qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva.

Panchina Napoli, i retroscena sui dubbi di Sarri

Proprio l’incertezza legata a Sarri ha spinto De Laurentiis a rivalutare con decisione la pista che porta a Massimiliano Allegri, allenatore stimato da tempo dal presidente partenopeo. La trattativa, tuttavia, si presenta particolarmente complessa sia per i costi sia per la concorrenza. Sul tecnico livornese resta infatti vigile anche il Milan, che continua a monitorare la situazione in vista delle prossime mosse per la nuova stagione. Il Napoli, intanto, continua a lavorare per individuare il profilo giusto da cui ripartire.