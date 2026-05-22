Sarri, niente Napoli! Cds annuncia: "ADL lo ha accontentato in tutto, ma va a Bergamo"

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La situazione, inoltre, va oltre gli aspetti burocratici legati al contratto che ancora lega Sarri alla Lazio fino al 2028

Il Napoli aveva fatto il possibile per riportare Maurizio Sarri in panchina, accogliendo tutte le richieste avanzate dal tecnico nelle ultime settimane. Nonostante gli sforzi del club azzurro, però, l’allenatore toscano non ha mai sciolto definitivamente le riserve sul ritorno all’ombra del Vesuvio. I dubbi emersi negli ultimi giorni hanno progressivamente allargato la distanza tra le parti, fino a rendere ormai impraticabile la strada che avrebbe potuto riportarlo alla guida della squadra campana. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Sarri, niente Napoli: andrà all'Atalanta

La situazione, inoltre, va oltre gli aspetti burocratici legati al contratto che ancora lega Sarri alla Lazio fino al 2028. Anche se servirà tempo per definire la sua eventuale uscita dal club biancoceleste, il futuro dell’ex allenatore di Napoli, Juventus e Chelsea sembra orientato verso un’altra destinazione. Sulle sue tracce, infatti, c’è l’Atalanta, pronta a inserirsi con decisione e a puntare sull’esperienza del tecnico per aprire un nuovo ciclo dopo le ultime stagioni ad alti livelli.