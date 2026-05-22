Sorpresa Conte, da Torino: "C'è la Juventus se salta Spalletti"

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Parallelamente, dunque, come detto, continua a prendere quota anche l’ipotesi di un ritorno alla Juventus per l'allenatore azzurro

Antonio Conte resta al centro delle valutazioni per il futuro della panchina italiana. Il tecnico salentino, dopo l’esperienza al Napoli, sarebbe tra i principali candidati per raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti alla Juve nel caso in cui il commissario tecnico dovesse lasciare la guida dei bianconeri. Ma anche la Federazione in chiave nazionale considera Conte il profilo ideale per rilanciare il progetto azzurro grazie alla sua esperienza internazionale, al carisma e alla capacità di costruire squadre competitive in tempi rapidi. Lo scrive La Stampa oggi in edicola.

Sullo sfondo resta anche la Juventus

Parallelamente, dunque, come detto, continua a prendere quota anche l’ipotesi di un ritorno alla Juventus. Il club bianconero segue con attenzione gli sviluppi legati al futuro dell’allenatore e non esclude di puntare nuovamente su di lui per aprire un nuovo ciclo tecnico. Conte resta quindi in bilico tra due scenari di grande prestigio: da una parte la possibilità di guidare l’Italia verso i prossimi obiettivi internazionali, dall’altra il richiamo di Torino, dove ha già scritto pagine importanti sia da calciatore sia da allenatore.