Sarri deciderà martedì, il Napoli non attende e punta Italiano! Rai: “Strategia o virata?”

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Il direttore sportivo Giovanni Manna sta già valutando le alternative, forte del sostegno di Aurelio De Laurentiis: c'è Italiano

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a RaiNews24, si registra una virata negativa nella trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri. La decisione non sarebbe ancora stata presa dal tecnico, che avrebbe chiesto di attendere fino a martedì mattina per valutare con calma la situazione. Sarri deve infatti prima liberarsi formalmente dalla Lazio lunedì prossimo e poi riflettere sui pro e contro di una scelta prestigiosa ma ad alto rischio tecnico. Nel frattempo, dall’ambiente del Napoli filtra una posizione netta: il club non intende attendere oltre, in un messaggio interpretato come possibile accelerazione o come segnale di chiusura definitiva.

Napoli tra Sarri e le alternative: Manna prepara il piano B

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta già valutando le alternative, forte del sostegno di Aurelio De Laurentiis. Scartata l’ipotesi Massimiliano Allegri, che resta al Milan e non andrà a Napoli (salterà Giorgio Furlani che non voleva Max), il club guarda ad altri profili. In cima alla lista c’è Vincenzo Italiano, considerato il più vicino per idee a Sarri, ma prima deve liberarsi dal Bologna. Seguono Stefano Pioli, Thiago Motta, Raffaele Palladino e Fabio Grosso, opzioni sul tavolo in attesa della decisione finale del club.