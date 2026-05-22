Panchina Napoli, ADL costretto all'ennesima scommessa? Spunta un favorito a sorpresa

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Il Napoli continua a riflettere, consapevole che la scelta del prossimo allenatore sarà decisiva per aprire un nuovo ciclo tecnico

La situazione legata alla panchina del Napoli si fa sempre più complicata. Nel giro di poche settimane il club azzurro ha perso certezze e riferimenti: Antonio Conte è destinato all’addio e, se il Milan dovesse affondare il colpo per Massimiliano Allegri mentre Maurizio Sarri appare vicino all’Atalanta, Aurelio De Laurentiis rischierebbe di ritrovarsi senza una vera alternativa di primo piano già pronta. Il presidente avrebbe voluto puntare su un profilo di assoluta garanzia, ma gli ultimi sviluppi potrebbero costringerlo ancora una volta a scommettere su una scelta diversa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Italiano torna in cima alla lista

Nelle ultime ore, infatti, starebbe riprendendo quota il nome di Vincenzo Italiano. Il tecnico è da tempo apprezzato da De Laurentiis, che già ai tempi dello Spezia rimase colpito dalla qualità del gioco espresso dalla squadra ligure al Maradona. Italiano, negli anni, è stato più volte accostato alla panchina azzurra e ora la sua candidatura starebbe tornando concreta. Il Napoli continua a riflettere, consapevole che la scelta del prossimo allenatore sarà decisiva per aprire un nuovo ciclo tecnico e mantenere alte le ambizioni del club.