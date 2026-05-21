Retroscena Allegri-Napoli: Manna lo ha già incontrato a cena a Milano

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Non si tratterebbe di un nome nuovo per la società: già nella scorsa stagione, prima che Antonio Conte decidesse di proseguire la sua avventura

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, avrebbe già pronto il piano B per la panchina azzurra, considerato internamente una vera e propria prima scelta alternativa. Il dirigente, legato da un rapporto di lunga data con Massimiliano Allegri, con il quale sarebbe recentemente uscito a cena a Milano, avrebbe già sondato il terreno per un possibile approdo del tecnico livornese a Napoli. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.

Allegri avanza per la panchina del Napoli?

Non si tratterebbe di un nome nuovo per la società: già nella scorsa stagione, prima che Antonio Conte decidesse di proseguire la sua avventura in azzurro, Allegri aveva trovato un’intesa di massima con Aurelio De Laurentiis per un contratto biennale. Oggi, però, lo scenario appare più complesso. Il tecnico toscano resta infatti legato al Milan da un contratto di un anno, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di qualificazione alla Champions League, anche se tale clausola non viene considerata una garanzia assoluta di permanenza.