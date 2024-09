Manna a Dazn: "Con Conte iniziato percorso lungo! Su McTominay e il cambio modulo..."

Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. "Io e il mister abbiamo iniziato un percorso insieme, è il nostro primo anno e c'è un confronto quotidiano con stima e reciproca fiducia. Il mister è centrale in questo progetto, per ora siamo contenti, abbiamo iniziato un percorso. Per me oggi c'è grande emozione, sono uscito da uomo dalla Juventus e ho grandi ricordi. Sono focalizzato sul presente e il futuro del Napoli, sono molto felice. Ho avuto un anno davanti, ho lavorato con Giuntoli e mi ha raccontato di Napoli. Ci sorrido adesso, sono orgoglioso del percorso che ho fatto e sono orgoglioso di essere a Napoli".

Cambio modulo e McTominay dal primo minuto, c'è curiosità del lavoro fatto in estate? "Quando arrivano giocatori nuovi c'è sempre curiosità, abbiamo una rosa competitiva. Questa è la prima tappa, in salita, del viaggio. Dobbiamo rimanere focalizzati sul lavoro quotidiano. Il mister ha una rosa abbastanza completa, il lavoro in settimana è fondamentale e avrà visto bene McTominay".