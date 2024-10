Manna a Dazn: "Scudetto? E' prematuro, sappiamo da dove siamo partiti. Altre più attrezzate"

Nel pre-partita di Milan-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn il ds azzurro Giovanni Manna.

E’ una sfida scudetto? “Parlare di sfida scudetto è ancora prematuro, siamo solo a un terzo del campionato. E’ una sfida tra due squadre in un grande palcoscenico. Nelle ultime due settimane siamo stati più volte accostati allo scudetto, sappiamo da dove siamo partite e il lavoro che stiamo facendo con grande umiltà e consapevolezza. Penso che sia un po’ prematuro parlare di scudetto, ci sono squadre più attrezzate di noi e che hanno fatto negli anni un percorso diverso. Noi siamo preparati e concentrati su noi stessi”.

Si sarebbe aspettato di essere primi? “Le difficoltà fanno sempre parte del percorso di crescita. Stiamo facendo il nostro, a volte a fatica. Siamo umili, concentrati e cerchiamo di lavorare ogni giorno per ottenere il massimo. Affrontiamo una squadra importante, dopo la Juve la più forte che incontriamo. E’ una tappa importante del nostro percorso, ma in questo momento non guardiamo la classifica, cerchiamo di lavorare partita dopo partita migliorando su noi stessi”.

Che potenziale ha espresso finora la squadra? “Siamo partiti dal ripristinare il gruppo storico e alcuni giocatori sono arrivati a fine mercato. Bisogna lavorare e stiamo lavorando. Stiamo ottenendo già dei buoni risultati, abbiamo dei margini, questo lo dirà il campo e il lavoro. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo consapevoli che arriveranno momenti di difficoltà e dobbiamo affrontarli come stiamo facendo in questo momento positivo”.