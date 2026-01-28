Manna a Sky: "Dura prendere Sterling, chiede tanto! Alisson Santos? Ci piace"

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Chelsea, ultimo incontro della League Phase di Champions League.

Ancora una partita con gli uomini contati, contro un avversario forte... "Una partita tosta, siamo sempre noi… Questo ci fa sorridere. Una partita importante con un avversario forte e abituato a queste partite, speriamo di fare bene".

Sterling intanto ha risolto il contratto nelle scorse ore proprio col Chelsea… "Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti".

Alisson Santos dello Sporting è un giocatore che vi piace? "E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, parlarne adesso è irrispettoso perché si sta giocando l'accesso alle prime 8 di Champions. Vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni".