Manna a Sky: "Campo pesante e Qarabag ostico! Mercato? Andremo sulle opportunità"

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del match di Champions League contro il Qarabag.

Si cercano i 3 punti anche nel segno di Maradona?

"Una giornata speciale, vorremmo portare a casa i 3 punti anche per lui".

Quali sono le condizioni del terreno e della squadra?

"Il campo è pesante, però c'è da giocare la partita e portare a casa i 3 punti. Affrontiamo un avversario ostico e di qualità, non sarà facile ma dobbiamo portare a casa i 3 punti. Veniamo da una bella partita contro l'Atalanta, peccato per l'ennesimo infortunio: siamo un po' contati, ma venderemo cara la pelle".

La pazienza nell'inserimento dei nuovi sta pagando?

"Non era un alibi, ma quando inserisci 9 persone non è immediato che l'alchimia scatti subito. Ci aspettiamo risposte e conferme, c'è fiducia nel gruppo e speriamo di fare una partita importante".

Che mercato farete a gennaio?

"Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti".

Insigne potrebbe dare tanto al Napoli nei prossimi mesi?

"Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte...".