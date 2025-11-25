Live

Youth League, Napoli-Qarabag 2-0 (Raggioli 4', Barido 82'): trionfo del Napoli!

di Daniele Rodia

Una vittoria fondamentale quella del Napoli U19 che batte il Qarabag nel quinto turno di Uefa Youth League. Un goal per tempo, prima la firma di Raggioli, poi la prima gioia di Barido permettono ai giovani allenati da Mister Rocco di portarsi a 6 punti in classifica e in piena zona qualificazione.

9​​​​​​4' - FINISCE QUI LA GARA!

90' - 4' di recupero

86' - Destro di Cimmaruta, ancora impegnato Hajivev. Napoli in pieno controllo di una fondamentale vittoria 

83' - Fuori Raggioli, dentro Iovine nel Napoli. Fuori anche Barido, dentro Favicchio

82' - RETE! RETE! RETE! Prima gioia ufficiale per Barido! ​​​​​​Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il giocatore argentino è il più lesto a raccogliere il pallone e con il sinistro batte Hajivev! 2-0!

75' - Incessante la pioggia che cade su Cercola in questi minuti, il Napoli si difende alla ricerca di una vittoria che sarebbe fondamentale

67' - Destro di Cimmaruta, preme ancora il Napoli alla ricerca del 2-0

63' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Gambardella su Abiodun

63' - Si riparte, ancora 27' da giocare

16.14 - C'è da giocare mezz'ora

16.12 - SI PUÒ RIPARTIRE!

61' - Non si può proseguire per adesso, gara nuovamente sospesa

56' - Ammonito Chiummariello, primo giallo nel Napoli

49' - Ci prova il Qarabag 

46' - Napoli avanti, torna a correre il cronometro

15.30 - Finalmente riparte la gara

15.18 - Ancora tutto fermo a Cercola, troppa pioggia

15.02 - Quasi tutto pronto per la ripresa del match

45' - Finisce il primo tempo a Cercola

45' - 3' di recupero assegnati dall'arbitro

​​​34' - Ammonito Malikov negli ospiti, prima sanzione del match

29' - Ci prova ancora Raggioli, chiude bene ancora una volta l'estremo difensore azero.

19' - Destro di Anic, para senza problemi Hajiyev

15' - Diluvio universale a Cercola.

11' - Spinge ancora il Napoli alla ricerca del raddoppio, cross in area di rigore di Smeraldi che impegna non poco l'intervento dell'estremo difensore avversario.

9' - Raggioli commette fallo su Alishov

4' - GOL DEL NAPOLI! Azzurrini subito avanti nel punteggio, la rete è di Raggioli! Baridò inventa, Raggioli al centro dell'area di rigore insacca!

14.00 - INIZIA LA GARA!

13.10 - Ecco le formazioni della gara:

NAPOLI: Spinelli, Caucci, Gambardella, De Luca; Melnyk, Cimmaruta, Anic, Smeraldi; Baridò; Esposito, Raggioli. All.Rocco 

QARABAG: Hajiyev, Alishanli, Rzayev, Malikov, Olude, Gazibayov, Jabrayilzade, Teymurov, Abiodun, Alishov, Mammadov. PANCHINA: Hasanov, Jabbarli, Valiyev, Ibrahim, Aliyev, Abishev, Gulenc, Rzazada, Bashirov. All. Sadigov.

13.05 - Squadre in campo per il riscaldamento.

13.00 - Cade tanta pioggia sul terreno di Cercola, Napoli e Qarabag si affronteranno sotto il diluvio

Amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Qarabag il match numero cinque della Youth League. Gara fondamentale per gli azzurrini che sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale nel cammino europeo e inseguono una clamorosa qualificazione.