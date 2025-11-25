Conte: "Ci mancava solo la distorsione... Lang e Neres meritano questo spazio"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal match di Champions League contro il Qarabag.

"È una serata speciale per tanti motivi, nel ricordo di Maradona e questi 90 minuti che possono dire tanto sul vostro cammino in champions"

"Sai tutte le tutte le partite sono importanti, è inevitabile che questa di stasera ha un'importanza grande per i tifosi. Sappiamo benissimo il valore di una squadra che comunque avrà la nostra stessa idea e c'è grande rispetto nei loro nei loro confronti anche perché comunque hanno 7 punti e hanno ottenuto dei buonissimi risultati contro squadre anche blasonate. Al tempo stesso noi vogliamo comunque continuare a fare bene"

"Della partita, con tante conferme rispetto all'ultima di campionato, a cominciare da David Neres e Noa Lang, quindi evidentemente la risposta è stata più che positiva"

"C'è anche da calibrare delle energie, loro hanno fatto gol ed era giusto comunque dare fiducia per cercare di gestire anche l'aspetto emotivo da parte loro"

"C'è anche l'infortunio di Gutierrez con la botta alla caviglia"

"Sono cose che non posso controllare, la distorsione ci mancava: dispiace, parliamo di tante cose ma alla fine a avere o non avere i giocatori diventa di fondamentale importanza"