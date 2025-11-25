Ultim'ora Si ferma anche Gutierrez! Lo spagnolo salta il Qarabag, i dettagli

Altro infortunio in casa Napoli, stavolta a fermarsi è Miguel Gutierrez. L'esterno spagnolo ha accusato una distorsione alla caviglia e non sarà convocato per la sfida di Champions League di stasera contro il Qarabag.

Per il mach valido per la quinta giornata della Phase League di Champions, Antonio Conte è orientato a confermare dieci undicesimi della formazione che ha superato l’Atalanta per 3-1 nell’ultimo turno di campionato. L’unico cambio riguarderà dunque la fascia sinistra, vista l'indisponibilità dell'ex Girona, che sarà da valutare in vista della prossima gara in campionato all'Olimpico contro la Roma (domenica 30 novembre). A riferirlo è Sky Sport.