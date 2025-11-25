Hojlund a Sky: "Vogliamo avanzare in Champions! Oggi è speciale per Maradona..."

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del match di Champions League contro il Qarabag: "E' importante per noi scalare la classifica in Champions League. Vogliamo giocare questo torneo per quanto più a lungo possibile e oggi abbiamo una possibilità di fare i tre punti".

Ti piace giocare la Champions?

"Mi piace giocare la Champions League. I numeri sono buoni, ma voglio continuare così: voglio continuare a giocare la Champions League a segnare dei gol, per aiutare la squadra".

Se ti dico Diego Armando Maradona?

"Ovviamente è speciale giocare in questo stadio, ancora di più dato che sono passati 5 anni da quando è mancato. E' una giornata speciale, speriamo di renderla ancora più speciale".