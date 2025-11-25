Ufficiale Napoli-Qarabag, annunciate le formazioni: Conte conferma Neres-Lang nel 3-4-3

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Maradona tra Napoli e Qarabag, quinta giornata della league phase di Champions League. Antonio Conte conferma il 3-4-3: novità sulla corsia sinistra dove Olivera sostituisce l'infortunato Gutierrez, per il resto giocano gli stessi uomini che hanno battuto l'Atalanta, dunque fiducia a Neres e Lang nel tridente offensivo.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov. Allenatore: Qurban Qurbanov