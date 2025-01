Manna a Sky: "Garnacho? Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita di Atalanta-Napoli per analizzare il match contro i nerazzurri e le novità di mercato. Queste le sue parole a partire dalla cessione di Kvara: "La squadra ha reagito bene. E' concentrata. L'allenatore è stato in grado di isolare il gruppo. Anche settimana scorsa la squadra era a conoscenza e ha reagito bene".

Prima partita di un ciclo verità. Pressione?

"La pressione ce la stiamo mettendo anche da soli. E' normale che ci sia ma dobbiamo essere bravi a gestirla e a crescere. All'andata l'Atalanta è stata superiore. Speriamo di essere all'altezza. Loro sono una grande squadra".

Kvara cosa dovrà raccontare?

"Dovete chiederlo a lui. Io posso dire che ha chiesto la cessione. Stavamo lavorando su un rinnovo complicato ma probabilmente le aspettative del calciatore e le nostre possibilità salariali non coincidevano. Kvara ha scritto pagine importanti ma fa parte del passato e ora dobbiamo essere concentrati sul presente e il futuro".

Chi ci sarà in quel ruolo Garnacho?

"Non è un calciatore nostro. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia. E' andato via un calciatore importante ma dovremo farci trovare pronti".

Neres come è nata l'operazione?

"David è un giocatore che non scopriamo certo oggi. L'abbiamo preso per rinforzare la rosa. Non lo scopriamo certo oggi. Ha fatto bene poi ha avuto un anno di interruzione. E' stata un'opportunità e l'abbiamo colta. Bravo lui e bravo il mister".