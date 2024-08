Ultim'ora Manna è a Londra! Sky: blitz per Gilmour e Lukaku, le ultime sulle trattative

Il Napoli accelera sul mercato per provare a chiudere le tante operazioni portate avanti in queste settimane. In queste ore non a caso è in corso un blitz di Giovanni Manna a Londra. Secondo Sky Sport si tratta di un viaggio per Billy Gilmour del Brighton e per Romelu Lukaku in uscita dal Chelsea.

Manna intende definire l'arrivo di Gilmour, ritenuto la prima scelta in mediana da Conte: il club azzurro aveva offerto 10 milioni di euro più bonus, rifiutati dal Brighton che chiede 12 milioni di euro più tre di bonus. Non solo Gilmour, ma anche Lukaku. L'obiettivo di Manna a Londra è capire se si può sbloccare la trattativa per l'attaccante belga: gli azzurri hanno fatto un'offerta verbale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese. Sono previsti, quindi, vari appuntamenti per almeno un paio di giorni per il direttore del Napoli che proverà a tornare in Italia con nuovi giocatori per Antonio Conte.