Manna e il suo pupillo al Maradona: ricordate cosa si disse in estate?

Matias Soulé gioca nella Roma, ha segnato un solo gol, sta incidendo poco, come Dovbyk sta pagando problemi collettivi. Ma il suo talento è fuori discussione. Manna lo conosce bene, fu una sua idea per la Juve Next Gen, un calciatore esploso a Frosinone fino a scegliere Roma in estate. Prodotto Juve cresciuto in casa che ha garantito una notevole plusvalenza. Alla fine i bianconeri hanno scelto di puntare tutto su Yildiz e Soulé è partito. A Roma lo hanno accolto alla grande.

Talento argentino, amante del dribbling, fantasioso, regista offensivo: ha tante qualità Soulé che in estate era stato accostato anche al Napoli dopo l'arrivo in azzurro proprio del ds Manna. Ma il Napoli non ha mai realmente pensato a lui. A destra alla fine ha scelto di puntare su David Neres che adesso si alterna con Kvara dall'altra parte del campo.