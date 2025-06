Manna ieri a Milano ha chiuso il terzo colpo di mercato: le cifre

vedi letture

Quello di oggi è il De Bruyne-day, ma ieri il Napoli ha accelerato anche per un altro colpo di mercato. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edico,a infatti, il ds degli azzurri Giovanni Manna e il collega rossonero Igli Tare hanno lavorato ieri a Milano, terra di mercato ma anche di Milan, per chiudere l’affare Yunus Musah.

Il centrocampista statunitense - di New York City con cittadinanza inglese -, 22 anni e la nazionale a stelle e strisce, è vicino al trasferimento al Napoli: i due direttori sportivi hanno limato i contorni e i dettagli, ragionando su una base di partenza vicina ai 25 milioni. Dopo Marianucci e De Bruyne, insomma, è pronto il terzo colpo per Conte