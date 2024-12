Manna lavora allo scambio con la Fiorentina: in definizione Biraghi per Spinazzola

Per la precisione: con la Fiorentina è in piedi lo scambio Cristiano Biraghi-Leonardo Spinazzola, terzino sinistro per terzino sinistro.