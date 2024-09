Manna: "Rinnovo Kvara? Nessuna deadline, non c'è fretta! Osimhen-Milan? Nessuna chiamata"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Mediaset prima della sfida al Palermo: "Turnover? La Coppa Italia è una competizione europea, va onorata, vogliamo arrivare fino in fondo. E' una tappa di questo percorso. Il mister ha fatto le sue scelte, c'è fiducia in tutti gli elementi del gruppo. Ci aspettiamo conferme rispetto a quello che vediamo in settimana. Il gruppo ha valore, lavorano tutti bene.

Bilancio sul mercato? Abbiamo cercato di fare il meglio delle nostre possibilità con elementi di spessore, un mix di giocatori pronti come Lukaku, Neres, McTominay, Spinazzola e altri bravi ma che hanno ancora un futuro davanti come Buongiorno, Rafa Marin, Gilmour. Siamo abbastanza contenti, potevamo fare qualcosina in più ma per me come prima sessione a Napoi è stata positiva.

Rinnovo Kvaratskhelia? L'ho detto e lo ribadisco: non c'è fretta. Non c'è la corsa al rinnovo. Ha ancora tre anni col Napoli, ne stiamo parlando, non c'è una deadline, siamo tranquilli, vediamo che succede nei prossimi mesi.

Osimhen-Milan? Non ci ha chiamato nessuno".