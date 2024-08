Manna su Osimhen: "Mercato aperto, ma non credo andrà in Arabia in questa finestra”

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Parma, facendo chiarezza sulla situazione di Victor Osimhen.

Osimhen, ci sono ancora degli spazi di mercato con l'Arabia per poter raggiungere un accordo?

"La situazione è estremamente chiara, dalla fine dell'anno scorso all'inizio del ritiro, Victor ha espresso l'assolutà volontà di non stare a Napoli, di non giocare più per il Napoli. Noi abbiamo cercato di assecondarlo, poi è chiaro che il mercato è stato complicato. Pensavamo di aver concluso una trattativa, non è andata a buon fine evidentemente. Abbiamo acquistato Lukaku, abbiamo tenuto Simeone e Raspadori che non era scontato. Lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte".

La domanda è: c'è ancora una possibilità, seppur minima, che la cessione di Osimhen possa andare in porto?

"Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato".