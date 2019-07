Marca - James vuole l'Atletico, ma Florentino non vuole rinforzare i rivali e teme la reazione dei tifosi

James Rodriguez ora vuole solo l'Atletico, scrive il quotidiano Marca nella versione on line, sottolineando che il suo sogno era di restare al Real Madrid, ma è stato stroncato da Zidane, ed ora punta a restare nella capitale spagnola con l'Atletico. Poteva firmare per il Napoli, ma quando s'è palesato Simeone tutto è cambiato. Il quotidiano spagnolo parla di errore del Real Madrid se dovesse trasferirlo all'Atletico, indipendentemente da ciò che sarebbe disposto a pagare. Florentino teme la reazione dei tifosi alla cessione di un giocatore del genere ai rivali e rischia di giocare col fuoco dopo aver ceduto all'Atletico già Marcos Llorente, giocatore importante tatticamente ma non del livello di James anche a livello mediatico e che esalterebbe con i suoi assist giocatori come Morata e Diego Costa, diventando un idolo della tifoseria.