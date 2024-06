Mario Rui verso l'addio, al suo posto c'è Spinazzola: segnali positivi con l'agente

Pronta una staffetta di mercato a sinistra per il Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l’avventura azzurra di Mario Rui sembra ormai arrivata al capolinea, lui ha voglia di tornare in patria, in Portogallo, e una volta che sarà tracciata una strada percorribile allora il Napoli affonderà per Leonardo Spinazzola. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha più o meno chiarito il quadro per il 31enne con il suo agente Davide Lippi. L’esterno (sinistro) interessa, piace, è considerato un’occasione di mercato: segnali positivi.

Ieri Sky Sport ha riferito che già nella giornata di oggi potrebbe avere luogo un summit tra la dirigenza azzurra e gli agenti di Leonardo Spinazzola. Non si tratta ancora un incontro decisivo, ma le parti si troveranno al tavolo delle trattative per iniziare a valutare i primi aspetti contrattuali. Infatti il Napoli non dovrà passare dalla Roma visto che il giocatore si svincolerà il prossimo 30 giugno e per Conte può essere un profilo congeniale al suo tipo di calcio..