Martedì parte la missione Roma: Conte ritroverà in anticipo due titolari

Due giorni di riposo, dopo l’ultimo allenamento di ieri, e da martedì a Castel Volturno per il Napoli capolista partirà la preparazione vera in vista della sfida contro la Roma. Antonio Conte ha sfruttato questa settimana per lavorare soprattutto fisicamente con chi ha avuto meno spazio e da martedì ritroverà già gran parte dei 13 nazionali (a partire dagli italiani impegnati questa sera) e potrà contare in anticipo anche su due titolarissimi che quindi avranno la settimana tipo che per il tecnico dei partenopei è di fondamentale importanza nell'avvicinamento alle grandi sfide.

Lukaku liberato in anticipo

Ieri sono state confermate le indiscrezioni su un patto tra il giocatore e il Ct Tedesco per saltare la seconda sfida contro Israele che non sposterà in termini di classifica del raggruppamento. Big Rom ed altri 4 compagni di squadra hanno già lasciato il ritiro, come comunicato dalla federazione belga. "Ha un’infiammazione, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per qualche giorno dovrà star fermo", ha spiegato però il Ct dopo una scelta che in patria ha fatto rumore, ma a Castel Volturno non c'è alcun allarme: da martedì sarà a disposizione di Conte.

Rrahmani squalificato

Dopo i 90 minuti disputati nella prima gara, anche il difensore rientrerà in anticipo a Castel Volturno per essere presente già da martedì alla ripresa. Rrahmani, che era diffidato, è stato ammonito nel finale incandescente della sfida in Romania che proprio nel recupero ha portato il Kosovo a lasciare il campo a causa dei cori contro il suo paese ed a favore della Serbia. Proprio del capitano Rrahmani la scelta nel finale di ribellarsi, subendo per ora il 3-0 a tavolino, in attesa di una determinazione disciplinare da parte dell'Uefa.