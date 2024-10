Maxi-schermi per Udinese-Napoli al Maradona: il Napoli assolto dalla Corte dei Conti

"Napoli assolto dalla Corte dei Conti". Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Il riferimento è ai dodici maxi-schermi installati al Maradona in occasione della trasferta scudetto di Udine.

Il quotidiano scrive: “Non vi è stato maneggio di denaro pubblico”, l’evento era “privato”, “parte del ricavato dato in beneficenza senza accordo col Comune”. Sono i passaggi fondamentali della sentenza depositata ieri dal collegio presieduto da Michele Oricchio. Si risolve cosi una possibile grana giudiziaria per il match Udinese-Napoli, la partita dello scudetto che il 4 maggio 2023 era stata proiettata su dieci maxischermi che erano stati installati per l’occasione a Fuorigrotta, allo stadio Maradona".