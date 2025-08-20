Clamoroso Sportmediaset: "Offerti 45mln per Pio Esposito, l'Inter dice no!"

vedi letture

Dovbyk? Hojlund? Kean? Zirkzee? Tanti profili sondati e cercati dal Napoli per sostituire l'infortunato Lukaku. Questi e altri ancora. Ma il sogno di Aurelio De Laurentiis era un altro: Francesco Pio Esposito. Era perché l'Inter non ha mai inteso discuterne, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.

"Un no secco, perentorio: i nerazzurri considerano incedibile l'attaccante tornato quest'anno alla base dopo l'ottima annata in Serie B con lo Spezia. Tutti sono convinti di avere in rosa una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol. Pio non si tocca. Anzi, in una stagione lunga e ricca di impegni tutti sono certi che troverà spazio per mostrare quelle qualità che ne hanno fatto oggetto di vani desideri da parte di altri club, non ultima anche la stessa Atalanta che per lui era arrivata a offrire 40 milioni. Senza scordare i 50 milioni che sarebbero potuti arrivare dalla Premier, nello specifico dal Newcastle".