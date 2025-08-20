Il Napoli sta cercando il sostituto di Lukaku o di Lucca?

vedi letture

C'è una domanda da porsi, dato che i nomi sono tanti e dato che alla fine ne arriverò solo uno: il Napoli sta cercando il sostituto dell'infortunato Lukaku, dunque dell'attaccante che nelle idee di Conte era il titolare oltre che la chiave del suo gioco, oppure sta cercando il sostituto di Lucca (dunque un'alternativa) che, essendo stato pagato complessivamente 35 milioni sarà il titolare fino a quando non rientrerà Big Rom? Quesito lecito come i filtri prima di ogni ricerca per facilitare la navigazione e per definire il livello della prossima operazione.

Perché i profili accostati al Napoli sono tanti, troppi, e sono differenti non solo per caratteristiche tecniche e fisiche ma anche per status e valore economico. I vari Hojlund e Dovbyk appartengono alla prima categoria: dunque è questo il profilo che il Napoli cerca? Un nuovo titolare per proteggere anche Lucca senza esporlo oltremodo alle pressioni della piazza nell'anno dello scudetto da difendere e del ritorno in Champions? Oppure, dato l'ingente investimento, sarà data fiducia massima all'ex Udinese e dunque arriverà come nuovo attaccante un giocatore di livello differente dai nomi precedenti che accetterà la panchina e che dovrà essere utile nei momenti di necessità? In allegato al quesito, le parole di Conte su Lucca in conferenza mercoledì scorso che forse valgono come indizio: "Lucca ha potenzialità importanti, si vede, ma è tutto da curare, crescere, strutturare, c'è lavoro da fare. Lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera, ma non è un calciatore finito".