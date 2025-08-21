Prima pagina

Il Mattino: "Napoli su Hojlund ed Elmas"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alle dichiarazioni rilasciate da Arrigo Sacchi al quotidiano napoletano: "Sacchi: Conte può vincere anche senza Lukaku". Spazio anche al mercato: "Napoli su Hojlund ed Elmas". Di seguito la prima pagina integrale.