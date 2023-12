Mazzarri a Dazn: “Ho lavorato sugli errori fatti. Formazione? Scelto l’11 migliore, poi ci sono i cambi”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato così a DAZN nel pre-partita del match contro la Juventus

TuttoNapoli.net

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato così a DAZN nel pre-partita del match contro la Juventus: "Ho lavorato sugli errori fatti, bisogna provare a evitarne e a concedere meno occasioni all'avversario, continuando a fare il nostro gioco, un bel calcio".

Quello che ha scelto è l'undici che le dà più garanzie?

"Se ho fatto questa formazione è perché credo che questi giocatori siano più adatti. Ci sono 4 cambi e poi c'è l'ultimo per non rimanere mai in dieci: c'è la possibilità di cambiare in corsa".

Lo scorso anno ha guardato le due sfide tra Napoli e Juve?

"Ho guardato tutto, ma ogni anno è una cosa diversa e dobbiamo pensare a cosa fare noi".