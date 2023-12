Mazzarri a Sky: "Osimhen? Domani capirò se è in condizione. Su Zanoli..."

Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Sporting Braga ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'

Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Sporting Braga ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Bisogna disputare una bella partita. Domani servirà maggiore attenzione sulla fase difensiva, la squadra ora è corta e si sono viste diverse cose che mi sono piaciute, ma serve un po' di attenzione in più. Su questo ci stiamo concentrando".

Domani il Napoli può passare anche con una sconfitta di misura "Noi siamo una squadra che non può fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco e avere un po' più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso andiamo incontro a una brutta partita".

Fuori Mario Rui e Olivera. Domani potrebbe toccare a Zanoli? "Non è stato bene finora, era il primo candidato a sostituire gli altri. Non ha i 90 minuti nelle gambe, se parte dall'inizio poi sicuramente lo devo cambiare".

L'altro problema sono i gol subiti sui calci piazzati "L'altro giorno s'è lavorato solo su questo, queste sono cose che si acquisiscono col tempo. Speriamo però di vedere qualcosa di positivo già da domani".

Osimhen è andato in Marocco, a Marrakech, perché stasera può vincere il Pallone d'Oro africano. Come si gestirà questa cosa? "Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio. Oltretutto tra poco c'è anche la Coppa d'Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po' ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone".

Questo Napoli ha margini di miglioramento dal punto di vista fisico? "Queste valutazioni per serietà nei confronti di chi mi ha preceduto non voglio farle pubblicamente, cerchiamo di far migliorare la squadra e qualcosa secondo me s'è già visto. Cerchiamo di migliorare ancora".