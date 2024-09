Mazzocchi-Zerbin, l’occasione della vita: smentire una diffidenza universale

“Fossimo riusciti a sistemare prima la situazione Osimhen, avremmo completato ancora di più la rosa”.

Out di destra, quello che un pochino ci ha rubato qualche pensiero notturno. Il calciomercato s’è chiuso, con un Napoli in grande spolvero, pure dopo la chiusura ufficiale con la sistemazione turca per Osimhen. Resta l’ultimo cruccio, il piccolo rammarico espresso, anche senza farne esplicito riferimento, da Antonio Conte: “Fossimo riusciti a sistemare prima la situazione Osimhen, avremmo completato ancora di più la rosa”.

A cosa si riferisse il tecnico appare chiaro: il Napoli negli ultimi giorni di mercato ha cercato un esterno destro titolare. Le piste Dedic dal Lipsia, Ebimbe dall’Eintracht e quella per Tchatchoua del Verona non sono però decollate e, alla fine, il club ha deciso di trattenere Zerbin che era già stato promesso al Monza. Il titolare sarà dunque Mazzocchi, con la possibilità di vedere qualche volta Spinazzola su quella fascia, ma toccherà all’ex Salernitana vincere una diffidenza universale su quello che viene considerato, sulla carta, il punto debole del Napoli se paragonato agli altri ruoli. Le motivazioni nel calcio possono essere un meraviglioso propellente.