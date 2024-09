McTominay è la cosa migliore che potesse capitare ad Anguissa

vedi letture

La stagione ormai alle spalle è stata senza dubbio la peggiore per Frank Anguissa, lontana sagoma del centrocampista dominante dello scudetto

Competizione, quella che forse era mancata nell’anno del post scudetto. Con la pancia piena, con la certezza di giocare sempre e comunque titolari, con qualche allenamento fatto a intensità ridotta. La stagione ormai alle spalle è stata senza dubbio la peggiore per Frank Anguissa, lontana sagoma del centrocampista dominante ammirato nell’anno della cavalcata tricolore.

Un rendimento non all’altezza, un atteggiamento ancora peggiore. Il camerunese non ha mai legato con Garcia, sebbene si dicesse potesse essere uno dei suoi riferimenti per i trascorsi in comune in Francia. Un campionato iniziato male e finito peggio per Anguissa, che sin dalle prime battute di questo nuovo ciclo ha mostrato tutti’altrp approccio sotto la guida di Antonio Conte.

L’arrivo che può solo che far bene. A fine mercato il Napoli ha piazzato il colpo McTominay, che si è presentato ai tifosi azzurri segnando due gol in maglia Scozia durante questa sosta del campionato. Segnali che hanno alzato l’hype nei tifosi per l’esordio dell’ex Manchester, che andrà chiaramente ad insidiare la titolarità di Anguissa. Per alcuni può essere un problema, ma il segreto di ogni squadra vincente è proprio l’accresciuta competizione che arriva dall’arrivo di calciatori di primo livello. Scott è la migliore cosa che potesse capitare a Frank per riaccendere un appetito sopito.

Commenta con l'autore