McTominay ha svelato il vero motivo per cui ha lasciato lo United

Nella sua intervista a The Athletic, Scott McTominay ha svelato, di fatto, anche i motivi per cui ha scelto di lasciare lo United dopo tanti anni. Lo scozzese era un'eterna riserva, pur entrando e segnando tanto. In più giocava in ruoli non suoi, quasi con compiti difensivi, lui che si è sempre sentito un centrocampista offensivo. Infatti lo sta dimostrando ora al Napoli.

"I miei punti di forza sono sempre stati quelli di entrare in area, segnare, essere un problema per gli avversari. Ma venivo usato sempre come mediano o difensore centrale, che non sono i miei ruoli. Ma allo United, se hai 20 anni, non puoi chiedere di giocare come Pogba o come Eriksen. Non è realistico. Devi stare al tuo posto e fare quello che ti viene chiesto di fare. Col tempo è andata meglio. Ma sono sempre stato pronto a partire per dimostrare che potevo giocare ogni partita", le sue parole.