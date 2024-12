Mediaset - ADL vuol fare regalo scudetto a Conte: Manna pronto a trattare per Osimhen-Zirkzee

"Annusata l’aria da scudetto, Aurelio de Laurentiis, in genere molto attento, questa volta è pronto a mettere mano al portafoglio per garantire ad Antonio Conte una squadra da scudetto”. Così scrive il portale SportMediaset sulle prossime mosse di mercato degli azzurri di gennaio: “Per l’ex Bologna, chiesto espressamente da Conte, il ds Manna si è già messo al lavoro ed è pronto a sedersi attorno a un tavolo con lo United per valutare a fondo la questione. Questione che, è noto, è legata a doppio filo a Osimhen, fermo fino a Natale per un problema alla schiena ma già pronto a lasciare il Galatasaray e la Turchia per destinazioni più adatte alla sua qualità.

Quali? Manchester United appunto, ma anche Psg o Chelsea, tutti club ricchi e pronti a versare nelle casse del Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria che De Laurentiis pretende per il nigeriano. Il quale, e non è un dettaglio, si porta in dote anche uno stipendio da 12 milioni che, in qualche modo, potrebbe complicare ogni trattativa”.