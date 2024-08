Meno ripiegamenti e giocate esterne o centrali: il 3-4-2-1 perfetto per l'estro di David Neres

vedi letture

Conte lo ha spiegato chiaramente: il passaggio al 3-4-2-1 sarà per gli esterni d’attacco 'un’evoluzione importante', scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare che i due giocatori dietro la punta faranno "meno corse all’indietro in fascia, possibilità di alternare giocate sull’esterno a momenti in cui ci si può accentrare e concedere meno punti di riferimento agli avversari". Insomma, lo scenario migliore per un calciatore come David Neres.

L'operazione con il Benfica è ormai in definizione e per il quotidiano sportivo il brasiliano, con il suo estro e con l’imprevedibilità delle sue finte, può alzare di tanto il livello tecnico del Napoli da centrocampo in su. L’accordo con il Benfica è stato raggiunto: al club portoghese vanno 25 milioni più circa 5 di bonus, al calciatore - che firmerà un quinquennale - 3 milioni all’anno. Il brasiliano svolgerà le visite a breve: tutti allertati per lunedì.