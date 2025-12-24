Mercato a saldo zero, Gazzetta: "Club rispetterà limitazioni a gennaio per non rischiare blocco a giugno"

vedi letture

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che entra nel dettaglio della vicenda.

La Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche (che tra non poche polemiche ha preso il posto della Covisoc) ha fermato due società di Serie A dal poter operare liberamente nel mercato di gennaio. Sono il Napoli e il Pisa, mentre la Lazio è salva, conti in ordine quanto basta. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che entra nel dettaglio della vicenda.

"Il Napoli si vuole muovere con prudenza anche per ridurre qualsiasi rischio per giugno: se oggi il blocco del mercato non è previsto, per l’estate la sanzione esiste proprio per chi oggi è out. A meno che il famoso indicatore non scenda. Per capirci, se il Napoli oggi avesse l’indicatore a 0,97 e a giugno fosse salito a 0,98 avrebbe il mercato bloccato, se fosse sceso a 0,96 (anche se il valore è superiore a quello richiesto alle altre, tra l’altro sarà sceso a 0,7) potrà operare a saldo zero".