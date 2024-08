Mercato fermo anche in mediana: le partenze di Gaetano e Cajuste non si sbloccano

Fase tutt'altro che semplice per il mercato del Napoli che dopo aver messo a segno i primi colpi, andando al di là delle cessioni, ora per forza di cose deve sbloccare le uscite per poter liberare ulteriori caselle. Non c'è però solo l'affare Osimhen, cruciale per l'intera estate, da definire per poter far entrare Lukaku. Anche in mediana le cose ad oggi non si sbloccano.

In stand-by infatti ci sono pure i rinforzi in mediana: Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone sono due affari impostati, ma - scrive quest'oggi Repubblica - non ancora conclusi perché le cessioni di Gaetano (al Cagliari) e Cajuste (non vuole andare al Galatasaray, preferisce la Premier) sono al momento bloccate.