Mercato già in mano a Micheli: tutti i nomi in attesa dell'allenatore

Il mercato del Napoli ovviamente non può ancora decollare, considerando l’addio di Spalletti e la situazione delicata di Giuntoli, direttore senza portafoglio (oggi a Istanbul per la finale di Champions), scrive il Corriere dello Sport raccontando che però nel frattempo gli incontri sono affidati al responsabile scouting, Maurizio Micheli: "E' lui che gestisce chiacchierate e trattative, è lui che si occupa di mettere insieme i fili dei discorsi interrotti. E sono un bel po’. Per forza di cose: da Scalvini a Samardzic, passando per Simeone. Il Cholito da riscattare tra il 15 e il 16 giugno. Tra giovedì e venerdì.

Micheli, il ds in pectore, l’uomo della società che ha dimestichezza e conoscenze, tempi e ritmi, dialoga e viaggia. Scalvini e Koopmeiners con l’Atalanta, un difensore e un centrocampista; Doekhi con l’Union Berlino e Samardzic con l’Udinese; e poi i ragazzi del Bari impegnati nello spareggio-promozione con il Cagliari, il portiere Caprile e il centrocampista Benedetti (via Samp). E ancora: con il Lilla s’è parlato dell’esterno Zhegrova, collega di Rrahmani in Nazionale kosovara. A presto, per tutti: appuntamento ad allenatore scelto".

