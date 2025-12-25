Pistocchi: "Napoli visto a Riyadh mi ha ricordato la prima Juve di Conte"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto un post sui social dopo la vittoria della Supercoppa da parte del Napoli: "Oggettivamente, il Napoli visto in Supercoppa ha fatto due partite meravigliose, e per qualità e intensità mi ha ricordato la prima Juventus di Conte. Il marchio di fabbrica dell’allenatore è una squadra organizzata e qualitativa, con il lavoro ha migliorato i singoli ( basti pensare a Hoijlund e Neres) e ottenuto dal gruppo grandi risposte.

Se riuscirà a gestire le risorse, creando alternative e variando l’11 titolare in base agli impegni internazionali, questo Napoli, almeno in Italia, sarà sicuramente grande protagonista sino alla fine".