Meret a Sky: "Gennaio mese difficile, ma vogliamo dare un segnale alle altre"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.





Scudetto del Napoli dell'87 dopo la vittoria dell'Argentina dell'86, ieri hai visto la partita? " Sì, ho visto la partita: l'Argentina ha fatto una gran vittoria e secondo me ha meritato per quanto ha dimostrato durante tutta la partita. Speriamo di poter ripetere quel che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quel che abbiamo fatto nella prima parte, per continuare a stare là davanti e per provare ad arrivare primi ".

Sei diventato un po' scaramantico dopo 5 anni a Napoli? " In qualcosa sì, in tante altre cose no: un pochino sì, diciamo, dai! ".

Cosa daresti per fare una parata come quella di Martinez nella finale? "Penso sia stata la parata più importante della sua vita in un momento così durante i Mondiali, si è ripetuto poi durante i rigori. E' stata un grandissima serata per lui, poter vivere quei momenti è sempre una grandissima emozione e soddisfazione. Sarebbe bello viverli per me, certo".

Con il Lille per riscattare il Villarreal? "Perdere non fa mai piacere, col Villarreal abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci han punito su degli errori nostri, delle ripartenze che abbiamo concesso. Speriamo di non commettere di nuovo questi errori nella prossima partita. Di fare una buona prestazione e vincere".

Sentite la pressione? "C'è sempre, ma l'importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare belli pronti alla prima del campionato. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire ciò che ci chiede il mister e fare ciò che ci dice lui, che fino ad ora han portato grandi frutti e dobbiamo continuare così".

Gennaio sarà il mese della verità tra le sfide a Inter, Roma, Juventus e la trasferta a Salerno? "Sicuramente abbiamo partite molto difficili e molto importanti, ripartire bene sicuramente potrà dare un segnale alle altre squadre: noi ci siamo e proveremo a fare quello fatto a inizio campionato. Proveremo a farlo, dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese veramente difficile ma ci stiamo preparando al meglio".