Meret a KK: "Gattuso, che grinta! Ci sta facendo lavorare con intensità! Recuperiamo subito i punti persi..."

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a ridosso dell'evento che si è tenuto oggi alla stazione Marittima per la presentazione del nuovo calendario della Ssc Napoli: "Anche se è stato qualche mese fa, il calendario è sempre un momento piacevole, si fa qualcosa di diverso. C'è un po' di imbarazzo, ma sono situazioni piacevoli e divertenti, fanno bene allo spogliatoio. Chi è più portato? Non te lo saprei dire, quando veniamo messi sotto queste vesti c'è imbarazzo da parte di tutti, ma ci mettiamo a disposizione e cerchiamo di prenderla in modo positivo, è stato piacevole e divertente".

Sul campionato. "Vogliamo tornare alla vittoria, farlo di fronte ai nostri tifosi già fa sabato. Speriamo che le cose di qui in avanti possano andare al meglio, dobbiamo recuperare i punti persi, daremo il massimo".

Su Gattuso. "Da soli non abbiamo parlato, ha parlato al gruppo. La cosa che mi ha colpito è la sua carica, voglia e grinta che ha messo in campo, la grande intensità con cui ci ha fatto lavorare in questi giorni".

Sulla Champions ed il sorteggio. "Essendo arrivati a questo punto penso che tutte le squadre sono difficili, ci darà grandi stimoli. Sarà importante per noi passare il turno, qualunque squadra si incontrerà, la incontreremo al meglio. Proveremo ad andare più avanti possibile".